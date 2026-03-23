Denuncian ante ONU desaparición de joven mixteco en Sinaloa

A tres meses sin noticias, familia acusa falta de búsqueda y seguimiento por lo que el caso fue llevado a instancia internacional; esto sabemos.

La desaparición de Mauricio Vázquez Cruz, jornalero de 21 años originario de Huajuapan de León, Oaxaca, se mantiene sin avances confirmados a tres meses del último contacto, mientras su familia denuncia falta de seguimiento por parte de las autoridades y limitaciones para sostener la búsqueda.

El joven fue visto por última vez el 20 de diciembre de 2025 en un campo agrícola de la empresa “Viva Organizada”, ubicado en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa. De acuerdo con su madre, Elena Cruz Ramírez, al día siguiente intentó comunicarse con él alrededor de las 20:00 horas, pero la llamada fue enviada a buzón.

¿Qué se sabe sobre su desaparición en Sinaloa?

Según la información disponible, Mauricio salió del lugar acompañado de otro trabajador identificado como Carmelo Vázquez Castro, originario de Guerrero, con la intención de realizar compras. Ninguno regresó a los alojamientos proporcionados por la empresa, donde permanecieron sus pertenencias.

Desde ese momento, no se ha tenido ningún tipo de contacto ni información confirmada sobre su paradero, lo que ha incrementado la preocupación de sus familiares.

¿Por qué viajó a trabajar como jornalero?

La familia indicó que el joven llegó a Sinaloa el 8 de diciembre, acompañado por un contratista, en busca de empleo en el sector agrícola. Apenas trece días después de su arribo se perdió todo contacto.

Su madre explicó que la denuncia se visibilizó públicamente tras tres meses debido a la falta de avances en las diligencias. También señaló que no cuenta con recursos para trasladarse al lugar de los hechos, lo que ha limitado el seguimiento directo del caso.

¿Qué denuncian los familiares sobre la investigación?

Elena Cruz afirmó que no ha sido informada sobre acciones concretas de búsqueda, lo que ha generado incertidumbre en la familia. Acompañados por un representante del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., han solicitado mayor intervención de las autoridades.

En este contexto, no descartan que el joven haya sido víctima de reclutamiento forzado, al señalar antecedentes de violencia contra jornaleros agrícolas en distintas entidades del país.

¿Qué medidas ha solicitado la ONU en este caso?

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la acción urgente 2281/2026, dirigida al Estado mexicano, en la que solicita la búsqueda y localización con vida del joven, en apego al artículo 30 de la Convención correspondiente.