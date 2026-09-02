Denuncian a maestras por abusar de niños y niñas de kínder

Padres y madres de 8 alumnos del jardín de niños Miguel Domínguez protestaron al exterior del plantel para exigir justicia por los delitos.

Madres y padres de 8 alumnos del kínder Miguel Domínguez, del municipio Del Valle de Chalco, Estado de México, se manifestaron frente al plantel educativo para exigir que las autoridades investigue los abusos sexuales que se han realizado ahí.Las familias que protestaron dieron a conocer que la niñera Patricia y la maestra Araceli quien se dedica a las clases de arte, danza y música hicieron que los niños bailaran de forma inadecuada para posteriormente desnudarlos y realizarles tocamientos.Los padres de familia del jardín de niños ubicado sobre la calle Norte 31 de la colonia Santiago, dieron a conocer que reportaron los hechos el pasado 19 de enero a la Fiscalía del Estado de México, por lo que se abrieron dos carpetas de investigación por los delitos de pederastia y abuso sexual.De acuerdo a los familiares, la maestra responsable del grupo A en donde ocurrieron los abusos, está ausente debido a una incapacidad mientras que la directora del plantel acude poco pues se encuentra embarazada, situación que a decir de los padres de familia fue aprovechada por la docente de danza, arte y música y la niñera para cometer los delitos.Uno de los menores que fue víctima de las mujeres, aseguró que la maestra lo intentó a ahorcar, después lo desnudó y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, además lo amenazó para que no contara nada sobre la situación.En la manifestación pacífica, los padres y madres exigieron justicia y que la Fiscalía del Estado de México castigue a las presuntas responsables.