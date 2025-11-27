Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por acoso tras gesto en San Lázaro

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez acusó este miércoles al exfutbolista después de que este le lanzara un beso como respuesta a sus declaraciones sobre él

En una sesión marcada por el simbolismo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cámara de Diputados vivió un momento de alta tensión política.

Este miércoles, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó públicamente a Cuauhtémoc Blanco por acoso, después de que este último le lanzara un beso con la mano durante la sesión de este martes.

El incidente se dio cuando comenzaban los posicionamientos sobre la fecha conmemorativa. Blanco, quien se dirigía a la salida del salón y en ese momento fue encarado por Cruz Jiménez.

“¡Violentador!, sal del pleno. No deberías ser diputado. Deberías ser juzgado por violentador”, dijo la legisladora.

El exfutbolista respondió volteando hacia ella y enviándole un beso, lo que desató reacciones inmediatas.

Por su parte, la diputada respondió con una seña con el brazo, gesto que fue captado por los presentes.

🥊DIPUTADA “SE LA RAYA” A CUAUHTÉMOC BLANCO EN EL 25N 💥



Ayer, durante la sesión del #25N, la diputada del PT Martha Aracely Cruz Jiménez encaró a Cuauhtémoc Blanco: “no deberías ser diputado, eres un violentador”.



¿La respuesta del exfutbolista?

'No fue una broma, fue acoso': Cruz Jiménez

Este miércoles la diputada denunció oficialmente el acto, señalándolo como un ejemplo claro de violencia política de género.

“Fui objeto de violencia simbólica y sexual. Ese beso fue una forma clara de acoso. Pretendió ridiculizarme y recordarme que para algunos la presencia política de las mujeres sigue siendo un espacio que creen poder invadir”, expresó ante el pleno.

Además, la legisladora exigió que el caso sea tomado con seriedad.

“No debe minimizarse como broma o costumbre. Lo ocurrido no debe repetirse, no por mí, sino por todas. Exijo respeto y responsabilidad”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, confirmó que la denuncia fue remitida al Comité de Ética, el cual ya analiza el caso para proceder conforme a la normativa interna.

Cuauhtémoc Blanco asegura que no fue una falta de respeto

Mediante un comunicado, Cuauhtémoc Blanco negó haber incurrido en acoso o violencia.

“El gesto captado en video no tuvo intención ofensiva. Fue aislado, sin ánimo de confrontación. Rechazo categóricamente que haya existido falta de respeto”, aseguró.

En el documento también señaló que las descalificaciones personales no abonan al diálogo democrático y pidió no vincular el hecho con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“Respeto las opiniones, pero niego que haya existido conducta violenta”, concluyó.