Según el Servicio de Espionaje Exterior ruso grupos criminales han enviado sicarios a Ucrania para aprender ensamblaje y uso de drones en condición de combate

Ucrania entrena a sicarios de carteles mexicanos en el manejo de drones en condiciones de combate real, algo que inquieta a Estados Unidos, según informó hoy el Servicio de Espionaje Exterior (SVR) ruso.

"Los estadounidenses establecieron que los grupos criminales (mexicanos) durante mucho tiempo han enviado sicarios a Ucrania para aprender el ensamblaje y uso de drones en condiciones de combate. Han sido identificados al menos 80 personas que pasaron el correspondiente entrenamiento en las filas del Ejército ucraniano", señaló la inteligencia rusa en su portal oficial.

Según el SVR, "el pago por este entrenamiento, procedente del dinero obtenido por los narcotraficantes por la venta de sustancias prohibidas en Estados Unidos, se transfería a funcionarios cercanos a (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski".

El servicio de espionaje indicó que la investigación estadounidense "dio un nuevo motivo para el pánico" a las autoridades ucranianas.

"En el despacho del presidente ucraniano comprenden que la presencia de operadores de drones FPV entre los narcotraficantes genera riesgos para la vida de los oficiales de las agencias estadounidenses que combaten contra el narcotráfico en la frontera con México", indicó el SVR.

Sostuvo que la cooperación de Zelenski con los carteles puede ser "un clavo más en el ataúd de su carrera política".

Espionaje Exterior de Rusia sostuvo que "este hecho se suma a la corrupción ilimitada del líder ucraniano, su grosería, su negativa a las evidentes insinuaciones de Washington de no atacar las refinerías rusas y su negativa a convocar elecciones".

"Todo esto, según temen los allegados a Zelenski, puede colmar el vaso de la paciencia de la Casa Blanca y provocar su renuncia total al apoyo al sangriento payaso de Kiev", zanjó la inteligencia rusa.

Las declaraciones del SVR coinciden con el nuevo giro de la política del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a Ucrania, en el marco de sus intentos de utilizar a Zelenski como chivo expiatorio para atribuirle la responsabilidad del alza de los precios del combustible, que pueden llevar a la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.