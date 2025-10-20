Denuncia Hacienda a Cruz Azul por fraude fiscal millonario

La Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR contra la Cooperativa Cruz Azul por presunta defraudación fiscal superior a $613 millones de pesos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Cooperativa Cruz Azul, al detectar una presunta defraudación fiscal que supera los $613 millones de pesos.

De acuerdo con la querella, las irregularidades se originaron por operaciones simuladas con tres empresas factureras durante el ejercicio fiscal de 2019.

La denuncia también involucra a Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector general de la cooperativa y actualmente preso en el Penal del Altiplano, así como a José Antonio Marín Gutiérrez, quien fue ratificado como presidente del Consejo de Administración tras la salida de Álvarez en 2020.

La PFF acusa a ambos de incluir deducciones falsas en la declaración anual de la empresa, en su intento por reducir artificialmente la carga tributaria.

Según el documento presentado, la Cooperativa Cruz Azul reportó ingresos por $19 mil 280 millones de pesos, pero registró deducciones por más de 17 mil millones, de las cuales al menos mil 717 millones corresponderían a operaciones inexistentes.

Las compañías señaladas en las transacciones bajo sospecha son Luhan, Soluciones Inteligentes y Servicios, y Alyfranz, identificadas como empresas factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, el SAT concluyó que los movimientos no correspondían a servicios reales, sino a operaciones ficticias diseñadas para evadir impuestos.