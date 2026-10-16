Denuncia familias de bebés fallecidos negligencia en hospitales

Familias denunciaron de manera colectiva e individual al IMSS ante la FGR por presuntas omisiones administrativas y negligencia médica

Padres de los diez bebés neonatos fallecidos en hospitales públicos en Guadalajara (Jalisco, oeste de México) denunciaron la falta de higiene en el hospital, deficiencias en los protocolos y negligencia médica por parte de los doctores que atendieron a los recién nacidos entre marzo y septiembre de este año.

Diana García, madre de Elías Escalante, contó este jueves a EFE que su hijo falleció el 14 de marzo pasado por un choque séptico a causa de la bacteria ‘Klebsiella pneumoniae’ que habría cobrado la vida de, al menos, otros nueve recién nacidos en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en Jalisco.

García relató que su bebé nació en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las veinte semanas y tuvo una apnea al nacer por lo que debió ser intubado y enviado al área de cuidados intensivos. Dos días después presentó síntomas de infección, aunque una médica de guardia le confirmó que se trataba de ‘Klebsiella’ una semana después.

“Me comenta que la Klebsiella se combatía con dos antibióticos, uno muy fuerte y uno más bajo y que iban a empezar con el más bajo (...). Me dice que la bacteria es muy fuerte con una cara de susto (porque) obviamente ya sabía que tenía el bebé toda la semana con la bacteria”, aseguró.

La bacteria Klebsiella se contagia en pacientes que tienen contacto con respiradores o catéteres intravenosos o agua contaminada, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos.

Debido al brote de esta bacteria y del hongo Candida albicans han fallecido al menos 15 bebés tanto en Guadalajara como en el Hospital General de Zona de Durango (norte) donde murieron cinco bebés en el área de terapia intensiva neonatal, en septiembre.

Falta de higiene y protocolos

García acusó al personal médico y directivo de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de no dar una atención adecuada a su bebé, quien fue aislado en un cuarto que no estaba protegido ni sellado y permaneció en un área sin las medidas adecuadas de higiene.

“Las incubadoras, el lugar estaban muy sucios. Nos exigían lavarnos hasta el codo, ponernos una cofia, una bata y jamás vi a un doctor o una enfermera lavándose las manos. Todo el personal que venía de la calle entraba directo a donde hay bebés prematuros que tienen sus defensas bajas”, contó.

Una semana después de ser diagnosticado con la infección, el bebé Elías tuvo un choque séptico y un médico le advirtió que debían administrarle un antibiótico más fuerte que no había en el hospital. Unas horas más tarde le dijo que le quitarían el medicamento a una bebé, para ponerle al suyo.

Elías tuvo un paro cardíaco y murió el mismo día en que le administraron el antibiótico que debió recibir desde el inicio.

“Ya no se movía, estaba amarillo, estaba hinchado totalmente, su boca estaba morada, su lengua morada, seca, estaba ya muy mal”, afirmó.

Los fallecimientos se dan en medio de una crisis por agua contaminada en la zona conurbada de Guadalajara y de protestas del personal del IMSS en todo el país a falta de insumos médicos y condiciones básicas para la atención de las personas dentro de los hospitales.

García aseguró que podría haber más casos de los que se han dado a conocer hasta ahora, pues durante su estancia había hasta siete recién nacidos en la misma situación y otras mamás se han acercado para decirle que pasaron por lo mismo.

“Habría yo creo que unos siete bebés con esta bacteria, después los pasaban al aislado y después las incubadoras quedaban vacías (...) Puedo asegurar que hay muchísimos más bebés muertos, pero que los papás no se animan (a denunciar)”, dijo.

Algunos de los padres y madres afectados denunciaron de manera colectiva e individual al IMSS ante la Fiscalía General de la República por presuntas omisiones administrativas y negligencia médica.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, ha reconocido que en el hospital de Guadalajara hay registro de seis muertes de bebés relacionados con la infecciones hospitalarias y ordenó una auditoría externa que está en curso.