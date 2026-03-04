Denuncia Alito Moreno 'persecución política' contra Karina 'N'

El partido tricolor acusó que el uso del aparato judicial busca debilitar a Karina "N" debido a sus constantes denuncias contra los abusos de poder

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, calificó la detención de Karina "N" como una "persecución política directa" orquestada por una supuesta alianza entre los gobiernos de Morena y Movimiento Ciudadano (MC).

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, Moreno sostuvo que las autoridades estatales y federales están actuando de manera coordinada para intimidar a las voces opositoras en Nuevo León.

“En Nuevo León están actuando coordinadamente para presionar, desacreditar y tratar de intimidar a una mujer que ha sido firme frente a los abusos del gobierno. Esta alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano exhibe cómo están dispuestos a usar el aparato del Estado para debilitar a la oposición”, manifestó el dirigente priista.

El pueblo de México tiene que saber que MORENA y Movimiento Ciudadano avanzan de la mano en una ruta peligrosa. Lo que hoy hacen en Nuevo León con Karina es una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar para intentar someter a quienes no se alinean”.

En la misiva, el PRI subrayó que la democracia retrocede cuando se persigue a los adversarios, poniendo en duda la legalidad del proceso y la división de poderes en el país.

Cuando el poder persigue adversarios, la democracia retrocede. Lo que está en juego es la división de Poderes, la legalidad y el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a contar con una oposición libre, sin amenazas ni represalias”, indicó.

MC RECHAZA ACUSACIONES

La respuesta por parte de la bancada naranja no se hizo esperar. El diputado federal y vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala G., reviró los señalamientos de "Alito" Moreno, deslindando a su partido de los procesos judiciales que enfrenta la militancia del PRI.

“Los delitos cometidos por militantes de tu partido son responsabilidad de ustedes y de nadie más. No nos culpes de sus fechorías y corruptelas”, indicó Zavala.

El legislador naranja agregó que la única responsabilidad de su partido es haberse convertido en una "verdadera alternativa", descartando cualquier tipo de acuerdo con Morena para la detención de la funcionaria.