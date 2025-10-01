Demandarán a madre de Paloma Nicole por falsificar prueba Covid

La Fiscalía de Durango ha determinado, tras una serie de investigaciones, que el documento presentado por la madre de la víctima era falsificado

La investigación en torno a la muerte de Paloma Nicole, la menor de 14 años fallecida tras una presunta mala praxis en una cirugía estética, ha tomado un nuevo giro.

Tras la detención de la madre de la menor y su pareja sentimental, ahora se ha revelado que se prepara una nueva demanda contra la madre por la falsificación de una prueba de covid-19.

Según reportes de medios nacionales, el Laboratorio y Análisis Clínico del Guadiana anunció su intención de interponer una denuncia formal contra la madre de Paloma Nicole. La acusación se basa en la falsificación de una prueba de covid-19 que supuestamente se habría realizado a la adolescente en sus instalaciones.

La Fiscalía estatal ha determinado, tras una serie de investigaciones, que el documento presentado por la madre de la víctima era falsificado. Dicho documento simulaba un resultado positivo reciente de covid-19, pero en realidad fue elaborado a partir de una prueba aplicada en el año 2022.

El laboratorio se ha deslindado totalmente de haber realizado la prueba en cuestión. El abogado del Laboratorio y Análisis Clínico del Guadiana explicó que se utilizó papelería oficial y logotipos de la institución para crear el documento falso que señalaba un resultado positivo de la enfermedad.

Este laboratorio fue cateado el pasado viernes 26 de septiembre como parte de las diligencias ministeriales por la muerte de Paloma Nicole, que, se presume, fue causada por complicaciones derivadas de una cirugía estética reciente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte de la menor y las acciones presuntamente ilícitas de los involucrados.