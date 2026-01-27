Delitos de alto impacto a la baja a nivel Federal

De octubre de 2024 a diciembre de 2025, se detuvieron a 49,735 personas, se aseguraron 21,000 armas de fuego y se incautaron alrededor de 318 toneladas de droga

Los delitos de alto impacto no sólo presentan una reducción en Nuevo León, sino que a nivel nacional también se ha registrado una disminución significativa en los últimos años.

Cifras nacionales y aseguramientos

De octubre de 2024 a diciembre de 2025, se detuvieron a 49,735 personas, se aseguraron 21,000 armas de fuego y se incautaron alrededor de 318 toneladas de droga. Además, se desarticularon casi 2,000 laboratorios y áreas de concentración de estupefacientes, según información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Homicidios dolosos a la baja

Entre los delitos de alto impacto con mayor reducción se encuentran los homicidios dolosos, que pasaron de un promedio diario de 86.9 a 52.4, lo que representa una disminución del 39.7%. Este es uno de los números más bajos de homicidios diarios desde 2015, con estados como Zacatecas, Aguascalientes, Quintana Roo, San Luis Potosí y Nuevo León mostrando resultados positivos.

“Este es el resultado de una Estrategia de Seguridad que da resultados y de una coordinación estrecha entre todas las áreas de seguridad y los gobernadores de los estados”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia “Las mañaneras del pueblo”.

Delitos contra el patrimonio en descenso

Los delitos contra el patrimonio también muestran una disminución. En 2025, se detuvieron 802,804 personas por cualquier tipo de robo, mientras que en 2024 la cifra fue de 881,069, lo que representa un 8% menos de robos. Entre los delitos que más afectan a la ciudadanía, el robo a casa habitación bajó un 10.04% y el fraude pasó de 113,824 casos a 108,724, con una disminución del 4.48%.

Extorsiones también a la baja

El delito de extorsión mostró una reducción durante 2025. De julio a diciembre de 2024, se detuvo a 721 extorsionadores en 24 estados del país. Se realizaron casi 120,000 llamadas al 089, de las cuales 90,442 fueron extorsiones no consumadas gracias a orientación en tiempo real, 16,570 iniciadas y 12,852 consumadas, generando 4,350 carpetas de investigación.

Expectativa para 2026

Se espera que en 2026, mediante la coordinación de seguridad entre Federación, Estados y Municipios, los delitos de alto impacto continúen a la baja, consolidando los avances en seguridad pública y protección ciudadana en todo el país.