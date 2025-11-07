Del foro a la acción: SENADO, COPARMEX Y TALISIS–UNID

Acuerdan estándares, mesa técnica y pilotajes regionales desde 2026 para escalar la formación dual en la educación superior.

Ante la demanda creciente de talento con experiencia práctica y la necesidad de acortar la brecha escuela –trabajo, autoridades, empresas y academia– se dieron cita para coordinar una agenda común: reglas claras, seguimiento y proyectos piloto que lleven la formación dual a más instituciones y regiones.

En educación superior, el modelo dual integra el aprendizaje académico con experiencias laborales estructuradas en empresas para desarrollar competencias técnicas y habilidades laborales reales.



La ruta acordada apuesta por una formación dual que vincule a las y los universitarios con empresas desde los primeros semestres —aprender haciendo— para alinear el talento con las vocaciones productivas regionales y, en especial, fortalecer a las MIPyMES . Con estándares comunes, tutoría certificada y evaluación por competencias, el modelo acorta la transición escuela –trabajo y aumenta de forma significativa la empleabilidad y la competitividad de las y los egresados.

Principales hallazgos:

Innovación y mejores prácticas. Se compartieron experiencias exitosas de México y del extranjero, con énfasis en adaptar estándares, certificaciones y esquemas de tutoría al contexto nacional.

Colaboración intersectorial. Se ratificó que el éxito del modelo depende de una cogobernanza sostenida entre sector público, empresas y academia, con metas medibles y responsabilidades claras.

Impacto en la empleabilidad. La evidencia presentada mostró mejores tasas de inserción laboral, salarios de entrada más competitivos y habilidades prácticas robustas en egresados que cursan trayectorias duales.



“Con apoyo de sus Centros Empresariales y empresas socias, COPARMEX ha formado a más de 15 000 alumnos en 450 compañías; la eficiencia terminal supera el 90% y más del 80% se incorpora a la empresa formadora, confirmando que, cuando escuela y empresa trabajan juntas, ganan los estudiantes, gana el sector productivo y gana México.”, afirmó Francisco Javier López Díaz, director general de COPARMEX.



"Si de verdad queremos transformar a las instituciones educativas, el modelo dual debe ser apuesta centra. Funciona —en México y fuera —, se alinea con el Plan México y combina aula y práctica en un contexto de cambio tecnológico vertiginoso. En educación superior es punta de lanza: asegura que nuestras y nuestros egresados salgan con empleo y con las competencias que el país necesita”, señaló Alejandro Madrazo, Rector Académico de Talisis.

La coordinación interinstitucional permitirá una expansión ordenada y con una demanda real. Alineados con el Plan México, iniciarán pilotajes regionales desde 2026, con seguimiento público de los resultados, para impulsar un crecimiento sostenible y acercar formación y empleo a las comunidades que más lo requieren.

Con el Salón de la Comisión Permanente con aforo completo, el foro “Formación Dual en Educación Superior”, convocado por la Comisión de Educación del Senado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), contó con la presencia de Cynthia López Castro (Comisión de Educación del Senado), Francisco Javier López Díaz (director general de COPARMEX), Ricardo Sandoval (Presidente del Comité de Formación Dual de COPARMEX) y Alejandro Madrazo (rector académico de Talisis), así como de Andreas Müller (director general de CAMEXA), Daniel Bandle (director general de AXA México), Rodrigo Rojas (director general del CONALEP), entre otros.



La conversación de hoy se traduce en trabajo sostenido: metas verificables, calendarios de entrega y rendición de cuentas periódica. Los primeros despliegues regionales servirán para ajustar sobre evidencia y abrir camino a una adopción nacional con calidad. La invitación queda hecha a universidades, cámaras y gobiernos locales para sumarse con proyectos concretos y tutores preparados. Con las y los jóvenes al centro, la educación dual deja de ser promesa y se convierte en la vía práctica para más empleo, mejor productividad y desarrollo regional.