Dejan lluvias en Veracruz tres fallecidos y daños en municipios

El Gobierno de Veracruz activó mecanismos de emergencia y mantiene vigilancia permanente en cuencas y zonas de alto riesgo

Las intensas lluvias registradas en distintas regiones de Veracruz durante las últimas semanas han dejado un saldo de tres personas fallecidas, además de decenas de viviendas afectadas, inundaciones, derrumbes, socavones, desbordamientos de ríos y daños en la infraestructura carretera de diversos municipios.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Zongolica, donde un hombre identificado como Serafín Apale Xocua, de 76 años, perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente en la barranca de Totomachapa cuando regresaba a su vivienda. La Secretaría de Protección Civil estatal confirmó el fallecimiento y señaló que las lluvias provocaron también derrumbes y deslizamientos de tierra en la región montañosa central.

Dos víctimas mortales más en Xalapa

A esta víctima se suman las dos personas fallecidas en Xalapa tras las torrenciales lluvias registradas a finales de septiembre. De acuerdo con reportes oficiales, una de las víctimas murió luego de quedar atrapada por un derrumbe ocurrido en la colonia Independencia, mientras que una joven empleada de una tienda ubicada en el barrio de San Bruno perdió la vida tras quedar atrapada durante una inundación provocada por el desbordamiento del río Carneros.

Las precipitaciones en la capital veracruzana también ocasionaron severas afectaciones urbanas. Autoridades municipales reportaron inundaciones en decenas de colonias, múltiples deslizamientos de tierra y daños en al menos 60 viviendas, además de afectaciones en vialidades, comercios y servicios públicos.

🌧️ La Depresión Tropical 9 se aleja de Veracruz, por lo que disminuirá el potencial de lluvias en el estado. El Comité Estatal de Emergencias se mantendrá activo ante posibles riesgos, como deslaves y derrumbes, además de vigilar los niveles de ríos y arroyos. 1/2 https://t.co/u2dJi71nJC — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 7, 2026 En el resto del estado, los municipios de Atzacan, Zacualpan, Tlalchichilco, Castillo de Teayo y Naranjal, entre otros, registraron derrumbes, socavones, anegamientos y cortes parciales en caminos y carreteras. Algunas comunidades quedaron temporalmente incomunicadas por el crecimiento de ríos y arroyos. Ante el incremento de las lluvias derivadas de sistemas meteorológicos en el Golfo de México y la influencia del Frente Frío número 1, el Gobierno de Veracruz activó mecanismos de emergencia y mantiene vigilancia permanente en cuencas y zonas de alto riesgo. Más de 500 elementos de distintas corporaciones participan en labores de monitoreo, atención a la población y evaluación de daños.