Dejan en prisión a ‘Capitán Sol’ por presunto huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de sobornar personal aduanal para facilitar el ingreso de combustible de contrabando

Una juez de control del Poder Judicial Federal impuso prisión preventiva justificada al ex capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los operadores de una presunta red de huachicol fiscal.

Durante la audiencia inicial de la causa penal 325/2026, celebrada por videoconferencia en el Centro de Justicia del Altiplano, la FGR formuló los cargos contra Solano Ruiz.

El exmarino se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

¿De qué acusa la FGR al ‘Capitán Sol’?

Según la acusación ministerial, Solano Ruiz habría sido responsable de sobornar a personal de las aduanas para que simularan revisiones de buques utilizados para introducir combustible de contrabando al país.

La Fiscalía también sostiene que se coordinaba con los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna para el ingreso y posterior distribución del combustible.

¿Cuándo fue detenido Miguel Ángel Solano Ruiz?

La audiencia se prolongó durante casi ocho horas, periodo en el que la FGR presentó más de medio centenar de elementos de prueba.

Solano Ruiz fue detenido el viernes pasado en un fraccionamiento residencial de Zapopan, Jalisco, luego de que permaneciera oculto durante las últimas semanas y pese a que desde hacía más de un año existía una orden de aprehensión en su contra.

¿Cuándo definirán su situación jurídica?

Debido a la solicitud de la defensa, la jueza determinó reanudar la audiencia el jueves a las 5:00 horas para resolver si vincula o no a proceso al exmarino por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

La prisión preventiva impuesta corresponde a una medida cautelar y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad.