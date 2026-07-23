Deja volcadura de camión un muerto y 10 heridos en Irapuato

Cae transporte de personal a un arroyo, causando la muerte del conductor y lesiones en 10 pasajeros, sobre el Libramiento Norte

Un aparatoso percance vial en el que se vio involucrado un camión de transporte de personal dejó como saldo al conductor de la unidad sin vida y al menos 10 personas heridas.

El hecho se registró durante la madrugada de este miércoles sobre el Libramiento Norte, a la altura de Rancho Grande, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Según las primeras versiones, una presunta dormitada del operador habría provocado el accidente en donde el camión terminó cayendo en el arroyo Santa Anita.

Habitantes de la zona comenzaron con las labores de apoyo a los heridos, mientras aguardaban la llegada de personal de rescate y de auxilio médico.

Al ser revisado el chofer, los rescatistas se percataron que no contaban con signos vitales.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Irapuato con apoyo del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, Cruz Roja de Salamanca y otras corporaciones de emergencia atendieron a los lesionados.

Dos de ellos fueron trasladados de urgencia a un hospital para su atención. Los otros ocho pasajeros presentaron heridas de menor gravedad.

El área quedó resguardada por elementos de la Guardia Nacional al tratarse de una vía federal.