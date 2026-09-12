Deja seis heridos choque de camión y auto en Puebla

Cinco pasajeros y un ocupante del vehículo resultaron con contusiones leves tras el percance vial en la colonia Amor de Puebla.

Un accidente vial que involucró a un vehículo particular y a una unidad del transporte público se registró en la colonia Amor, en la ciudad de Puebla, dejando un saldo de seis personas afectadas.

De acuerdo con el informe de las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla, cinco de los lesionados eran pasajeros del transporte público, los cuales resultaron con contusiones leves, mientras que una persona que viajaba en el automóvil particular fue valorada como policontundida y atendida por una crisis nerviosa.

🚨 Atención inmediata en la capital.



En la colonia Amor, Puebla, el @Gob_Puebla atendió una volcadura entre un vehículo particular y una unidad de transporte público.



Cinco personas que viajaban en el transporte público resultaron con contusiones leves, y una persona del… pic.twitter.com/Wcx42uk1y4 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 11, 2026 De ninguno de los involucrados fue proporcionada su edad, sexo o nombre; de igual forma, ninguno de los lesionados requirió traslado de urgencia y permanecieron en el sitio a la espera de sus empresas aseguradoras. Elementos de atención a emergencias acudieron a la zona para mitigar el riesgo generado por un derrame de aceite sobre el asfalto. Una vez concluidas las labores de control y limpieza, el perímetro quedó bajo el resguardo de Tránsito Municipal para deslindar responsabilidades y agilizar la circulación.