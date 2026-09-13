VIE 14 FEB
30°

Nacional

Deja saldo de siete lesionados en choque de seis autos en Puebla

Por: Fernanda Izaguirre

12 Septiembre 2026, 19:47

Compartir
WhatsApp

La conductora de una unidad intentó esquivar a un menor en bicicleta, lo que desencadenó el choque múltiple sobre la vialidad.

Deja saldo de siete lesionados en choque de seis autos en Puebla

Un accidente vial tipo carambola en el que se vieron involucrados seis vehículos dejó un saldo de siete personas lesionadas sobre la Calzada Zavaleta, en Puebla, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia del estado.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el percance se originó cuando la conductora de uno de los automóviles intentó esquivar a un menor de edad que transitaba a bordo de una bicicleta por la zona, lo que ocasionó que perdiera el control y colisionara de manera consecutiva contra las demás unidades.

Al sitio acudieron elementos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a las siete personas involucradas en el percance. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades ni las edades de los conductores ni del menor involucrado.

El sitio del incidente quedó bajo el resguardo y supervisión de la Policía Estatal de Caminos para coordinar el retiro de los automóviles accidentados y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Comentarios