Deja saldo de siete lesionados en choque de seis autos en Puebla

Un accidente vial tipo carambola en el que se vieron involucrados seis vehículos dejó un saldo de siete personas lesionadas sobre la Calzada Zavaleta, en Puebla, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia del estado.

🚨 En Calzada Zavaleta, el @Gob_Puebla atendió una carambola con 6 vehículos involucrados y 7 personas lesionadas. El incidente se originó cuando presuntamente la conductora de vehículo intentó evadir a un menor en bicicleta, lo que provocó la colisión.



🩺 En coordinación con… pic.twitter.com/YYHsfD58WD — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 12, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el percance se originó cuando la conductora de uno de los automóviles intentó esquivar a un menor de edad que transitaba a bordo de una bicicleta por la zona, lo que ocasionó que perdiera el control y colisionara de manera consecutiva contra las demás unidades.

Al sitio acudieron elementos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a las siete personas involucradas en el percance. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades ni las edades de los conductores ni del menor involucrado.

El sitio del incidente quedó bajo el resguardo y supervisión de la Policía Estatal de Caminos para coordinar el retiro de los automóviles accidentados y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.