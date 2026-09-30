Deja lluvia torrencial en Xalapa dos personas sin vida

La lluvia, acompañada de fuertes rachas de viento y con una duración cercana a dos horas, ocasionó afectaciones en viviendas, calles y plazas comerciales

Una intensa tormenta provocó inundaciones, deslaves y daños en distintos puntos de Xalapa y municipios de la región, además de dejar un saldo de dos personas fallecidas, de acuerdo con el reporte del Ayuntamiento.

La lluvia, acompañada de fuertes rachas de viento y con una duración cercana a dos horas, ocasionó afectaciones en viviendas, escuelas, calles, plazas comerciales y obras en construcción.

En diferentes sectores de Xalapa, el agua alcanzó calles y avenidas y generó corrientes capaces de arrastrar automóviles y motocicletas. También fueron desplazadas piedras, basura, escombro y señalética.

Videos difundidos en redes sociales y grupos de mensajería muestran la fuerza de las corrientes y vehículos involucrados en choques, mientras ciudadanos intentaban dimensionar el nivel que alcanzaba el agua en distintos puntos de la capital veracruzana.

La tormenta también provocó el deslave de la barranca de Matlacoatl, en la carretera San Marcos-Teocelo, lo que generó afectaciones a la circulación.

#Veracruz | Las intensas #lluvias provocaron inundaciones en calles, vehículos y plazas comerciales en Xalapa. También hubo daños en municipios cercanos. Tras las afectaciones, se suspendieron clases en 13 municipios de la región. ¿Faltó prevención ante las lluvias? @GersonBerdon con la información en #HechosAM con @MLopezSanMartin — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026 Afectaciones alcanzan municipios cercanos La emergencia no se limitó a Xalapa. También se reportaron afectaciones en municipios conurbados y cercanos como Banderilla, Coatepec, Xico y Teocelo. En Banderilla fue habilitado un albergue temporal en la clínica municipal para atender a personas afectadas por las lluvias. Asimismo, una empresa de transporte suspendió de manera indefinida la circulación de autobuses hacia Teocelo debido a las condiciones de la vía. Inicialmente circularon versiones sobre una persona que habría muerto dentro de su vivienda tras quedar sepultada por un alud de piedras. Posteriormente, el Ayuntamiento de Xalapa confirmó un saldo de dos personas fallecidas debido a los efectos de la intensa lluvia. Reportan 31 deslizamientos y 64 inundaciones El Ayuntamiento de Xalapa desplegó un operativo para atender los reportes y evaluar las condiciones en las zonas con mayores afectaciones. En un primer corte se contabilizaron 31 deslizamientos y 64 inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Entre las colonias con reportes se encuentran: UnePri

Jaramillo

Independencia

Framboyanes

Lomas de San Roque

Lomas del Seminario

Cerro Colorado

Salud

Represa de San Bruno

Plan de Ayala

Manantiales

Ampliación Renacimiento

21 de Marzo Personal municipal realiza recorridos para verificar directamente los daños y mantener la coordinación con autoridades estatales, con el objetivo de determinar las acciones necesarias en cada zona. Suspenden clases por las lluvias Ante el pronóstico de que las condiciones meteorológicas adversas continúen, la Secretaría de Educación de Veracruz determinó suspender las clases este martes en Xalapa. La medida se suma a la suspensión de actividades escolares en 13 municipios de la región, como medida preventiva ante las posibles afectaciones provocadas por las precipitaciones. Autoridades piden extremar precauciones El Ayuntamiento exhortó a la población a evitar zonas inundadas, áreas con riesgo de deslave y desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia. También pidió mantenerse informado mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil y de los cuerpos de emergencia. El monitoreo y la atención de reportes permanecen activos como parte de las acciones del Consejo Municipal de Protección Civil, encabezado por la alcaldesa Daniela Griego Ceballos. Las autoridades continuarán con la evaluación de daños durante las próximas horas debido a la posibilidad de que las lluvias persistan y generen nuevas afectaciones.