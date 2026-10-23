Deja Jasmine Bugarín al PVEM y se suma a Morena

Ariadna Montiel confirmó la afiliación en Nayarit, quien aseguró que su salida del partido fue acordada con la dirigencia nacional

Jasmine Bugarín, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, dejó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para incorporarse formalmente a Morena, informó este jueves la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, durante una visita de trabajo a la entidad.

La líder morenista señaló que Bugarín manifestó su intención de afiliarse y destacó que su llegada fortalece el proyecto político.

Bugarín agradeció la bienvenida y el respaldo de Morena. Explicó que su salida de la dirigencia estatal del PVEM fue acordada previamente con la dirección nacional de ese partido, por lo que su incorporación responde a una decisión personal. Añadió que durante el proceso en el que fue designada coordinadora en Nayarit contó con el apoyo de Morena y sus militantes, por lo que decidió formalizar su afiliación tras dialogar con Montiel.

Por su parte, Montiel sostuvo que las coordinaciones estatales asignadas a quienes aspiraron a encabezar los trabajos de Morena en sus entidades no son premios de consolación ni compensaciones.

Afirmó que estos nombramientos reconocen el trabajo territorial de los participantes y toman en cuenta las decisiones de la ciudadanía expresadas mediante encuestas.

En otro tema, la dirigente nacional cuestionó al gobierno de Jalisco, encabezado por el emecista Pablo Lemus, por las acciones policiales del 11 de octubre contra personas que exigían mejoras en el servicio de agua potable. Montiel calificó la actuación como represiva y reiteró que Morena habría ganado la gubernatura, al insistir en sus señalamientos de presuntas irregularidades electorales.