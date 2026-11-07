Deja incendio en ducto de Pemex en Jalisco cuatro lesionados

El fuego se originó durante trabajos de limpieza en el poliducto Salamanca-Guadalajara, en Tototlán. Pemex informó que el incendio fue sofocado

Un incendio en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del municipio de Tototlán, Jalisco, dejó cuatro trabajadores lesionados mientras realizaban labores de limpieza y retiro de sedimentos en la tubería, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la empresa, el incidente ocurrió durante los trabajos de mantenimiento, cuando se generó fuego en la infraestructura. Tras detectar la emergencia, se activó el Plan de Respuesta a Emergencias y se solicitó la intervención de corporaciones de auxilio.

En coordinación con elementos de Protección Civil y cuerpos de bomberos estatales y municipales, el incendio fue sofocado. Pemex aseguró que la situación se encuentra bajo control y que no existe riesgo para la población.

Cuatro trabajadores resultaron lesionados

La empresa petrolera reportó que cuatro personas que participaban en las labores resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata.

Según el informe de Pemex, la distribución de los traslados fue la siguiente:

Dos trabajadores fueron trasladados a la Clínica San Javier, en Guadalajara.

Una persona fue llevada a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ocotlán.

Una persona más recibió atención médica en el lugar del incidente.

La información preliminar difundida sobre la emergencia señaló que entre los lesionados había dos hombres con quemaduras en aproximadamente 40% de su cuerpo y una mujer con lesiones en alrededor de 90%, quien habría sido reportada en estado grave.

Sin embargo, Pemex no detalló oficialmente la gravedad de las lesiones de las cuatro personas.