Deja incendio de seis vehículos y daños materiales en Zapopan

Personal de Protección Civil extinguió las llamas en la colonia Tabachines tras el reporte del fuego en transporte y autos particulares.

Un severo incendio que involucró a seis vehículos movilizó de emergencia a elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan hasta las calles de la colonia Tabachines, donde las llamas causaron importantes pérdidas materiales e impactaron la infraestructura de la vía pública.

Al llegar al sitio de la conflagración, el personal de rescate confirmó que el fuego consumía un camión de transporte público, una pipa, tres vehículos particulares tipo sedán y una casa rodante.

Intervención de rescate y saldo del siniestro

Los bomberos desplegaron maniobras de combate al fuego mediante el uso de líneas de agua a presión para sofocar las llamas de manera oportuna y eliminar cualquier riesgo secundario para los habitantes de la zona.

Derivado del calor y el alcance de las llamas, también se confirmaron daños considerables en el cableado aéreo de la vía pública. Tras concluir las labores de extinción y enfriamiento del lugar, la corporación informó que afortunadamente no se registraron personas lesionadas.