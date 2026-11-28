De acuerdo con reportes de Protección Civil, el evento de norte provocó oleaje de hasta cuatro metros de altura en algunos puntos del litoral central

El paso del frente frío número 8 por territorio veracruzano ha dejado afectaciones en diversos municipios del estado, principalmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde las autoridades implementaron cierres preventivos de playas, vialidades y espacios públicos debido al fuerte oleaje, las rachas de viento y las lluvias asociadas al fenómeno meteorológico.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y autoridades municipales, el evento de norte provocó oleaje de hasta cuatro metros de altura en algunos puntos del litoral central, situación que obligó a mantener cerradas las playas con bandera roja para evitar incidentes entre residentes y visitantes.

Maryjose Gamboa Torales, alcaldesa de Boca del Río, informó que el municipio registró saldo blanco, aunque fueron atendidos diversos reportes relacionados con la caída de árboles, cables, afectaciones en fachadas, una barda en riesgo de colapso y estructuras con peligro de desprendimiento.

Como parte de las medidas preventivas, fue cerrado a la circulación el bulevar Ávila Camacho, en el tramo comprendido entre la avenida Reyes Heroles y la calle 5, en el fraccionamiento Costa Verde, debido a que el fuerte oleaje alcanzó la vialidad. Asimismo, autoridades restringieron el acceso a la Plaza Bicentenario y otros espacios considerados de riesgo ante las condiciones meteorológicas.

En el municipio de Veracruz, la Dirección de Protección Civil reportó al menos 39 atenciones en 24 colonias y fraccionamientos por caída de árboles, postes, cables, daños en infraestructura urbana y otras emergencias derivadas de los fuertes vientos. Las brigadas municipales mantienen recorridos preventivos y trabajos de atención para reducir riesgos a la población.

Las afectaciones también alcanzaron otras regiones del estado. En Yecuatla se registraron deslaves y escurrimientos que complicaron el tránsito sobre la carretera Yecuatla-Xalapa, mientras que en Coatzacoalcos las marejadas arrastraron arena, troncos y residuos hasta el Malecón Costero, afectando temporalmente la circulación vehicular.

Por otra parte, las condiciones adversas obligaron al cierre de la navegación mayor y menor en la bahía norte del Puerto de Veracruz, mientras que en la bahía sur únicamente se permitieron operaciones para embarcaciones de gran tamaño.

Las autoridades estatales mantienen el llamado a la población para permanecer atenta a los avisos oficiales, ya que se prevé la persistencia de lluvias, vientos y oleaje elevado durante las próximas horas, condiciones que podrían generar nuevos riesgos, especialmente en zonas costeras y de ladera.