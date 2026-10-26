Deja el cargo Guadalupe Taddei: dejaría el INE este mismo lunes

El INE publicó un mensaje atribuido a Guadalupe Taddei donde anunciaba su renuncia, pero minutos después lo borró de canales oficiales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este domingo un comunicado en el que anunció que su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, presentaría su renuncia al cargo ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. Sin embargo, minutos después de difundir el mensaje, el organismo eliminó el documento de sus canales oficiales, sin proporcionar una aclaración sobre su retiro.

En el texto, atribuido a Taddei, la funcionaria señaló que tomó la decisión después de una “profunda reflexión” y sostuvo que la protección de la institución debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

En el comunicado, Taddei hizo referencia al inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el pasado 10 de septiembre, y defendió las capacidades técnicas y la experiencia del personal del INE para organizar los comicios con certeza, legalidad y profesionalismo.

También se refirió a los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación y redes sociales, entre ellos versiones, filtraciones y materiales cuya autenticidad, contexto y propósito, afirmó, deben verificarse. Sostuvo que las denuncias deben investigarse con evidencia, transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso, sin anticipar conclusiones.

La decisión anunciada en el documento se produjo en medio de los cuestionamientos al INE por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos, asuntos sobre los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio.

En el mensaje, Taddei afirmó que la responsabilidad de organizar las elecciones trasciende a cualquier persona y que la estabilidad, credibilidad e independencia del instituto son bienes públicos que deben protegerse.

También señaló que su eventual salida no eximiría a nadie de esclarecer los hechos que deban investigarse y recordó que había dedicado 33 años de su vida al servicio electoral de México.