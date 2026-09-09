Deja dos heridos y caos por choque en Periférico y Conscripto

Cuerpos de emergencia realizaron labores de rescate urbano en Miguel Hidalgo para liberar a las víctimas de un auto siniestrado.

Un aparatoso accidente automovilístico se registró en el cruce de Anillo Periférico y Avenida Conscripto, a la altura de la colonia Campo Militar 1, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuerpos de emergencia y unidades de rescate acudieron al lugar para atender el choque de un vehículo particular que dejó como saldo dos personas lesionadas, de quienes no se proporcionaron nombres ni edades; las autoridades tampoco informaron de las lesiones generadas ni del estado de salud.

Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes quedaron atrapados dentro de la estructura de la unidad, por lo que el personal especializado realiza labores mecánicas de liberación para brindarles los primeros auxilios y efectuar su posterior traslado a un hospital.

El incidente genera afectaciones a la circulación en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al transitar por el punto.