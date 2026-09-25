Deja choque de combi al menos 12 heridos en la México-Pachuca

Una combi de pasajeros chocó de frente contra un poste tras el corte de circulación de una pipa en la vía México-Pachuca.

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Un aparatoso accidente vial se registró sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la zona conocida como "El Vigilante", en los límites de Tlalnepantla de Baz y Ecatepec, dejando un saldo de al menos una docena de pasajeros lesionados, entre ellos dos menores de edad, así como severas afectaciones a la circulación con dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros informes y testimonios de los usuarios, el percance ocurrió cuando una unidad de transporte público tipo combi, marcada con el número económico 872, con placas A-87210 y perteneciente a la ruta San Pedro-Santa Clara, circulaba a la altura del kilómetro 20 con rumbo al Metro Indios Verdes.

En ese trayecto, una pipa con doble semirremolque presuntamente realizó una maniobra intempestiva e hizo un corte de circulación a la camioneta.

El impacto y la reacción repentina del operador provocaron que la unidad de pasajeros perdiera el control y terminara estampada fuertemente de frente contra un poste de concreto a un costado de la vialidad, quedando la parte frontal del vehículo completamente destruida. Tras el choque, el conductor de la pipa involucrada se dio a la fuga.

Operativos de emergencia y rescate de atrapados

Al sitio arribaron de inmediato cuerpos de rescate y servicios de emergencia para brindar atención médica a las personas heridas, entre las que se reportaron varios pasajeros sobre el pasto a la espera de ayuda, incluidos dos menores de edad. Testigos en el lugar señalaron que al menos dos personas quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos de la unidad.

Ante la gravedad del impacto, transeúntes y pasajeros intentaron auxiliar a los lesionados y al operador para sacarlos del vehículo destruido. En tanto, las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones y ceder el paso a las ambulancias y unidades de protección civil que continúan laborando en la zona para agilizar los traslados hospitalarios.