Deja ataque armado un hombre muerto y dos mujeres heridas

La agresión directa ocurrió a bordo de un vehículo en la alcaldía Álvaro Obregón, movilizando a los cuerpos de seguridad capitalinos.

Un ataque directo con arma de fuego dejó un saldo de un hombre sin vida y dos mujeres lesionadas en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

La agresión armada se registró cuando las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo de color rojo estacionado a la altura del número 1834 sobre la Calzada de las Águilas, en la colonia Las Haciendas, esto en inmediaciones del sector Lomas de Axomiatla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) acudieron al lugar tras atender los reportes de detonaciones de fuego.

En el sitio se confirmó la muerte del automovilista y brindaron auxilio a las dos mujeres heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Las fuerzas de seguridad acordonaron el perímetro en espera de los servicios periciales y notificaron al agente del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo con análisis de las cámaras de videovigilancia de la ciudad con el fin de rastrear el trayecto de los agresores, quienes habrían escapado de la zona a bordo de una motocicleta.