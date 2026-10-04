Deja ataque armado dos hombres muertos en Guanajuato

Sujetos armados dispararon contra los ocupantes de un vehículo en la zona centro del municipio, provocando un choque y fallecimientos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un ataque a balazos perpetrado en la zona Centro del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, dejó como saldo dos personas del sexo masculino sin vida.

El hecho, captado en video por una cámara de seguridad, ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde en la intersección de las calles Democracia y Libertad.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales y los primeros reportes policiales, los agresores interceptaron a las víctimas mientras transitaban a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta color negro.

Durante el ataque armado, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra otro auto que se encontraba estacionado en la vía pública.

Uno de los hombres falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos al interior del automóvil, mientras que el segundo ocupante fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde perdió la vida horas después a causa de las heridas recibidas.

Elementos de las corporaciones de seguridad acordonaron el área del percance e implementaron un operativo de resguardo en el cruce de Democracia y Libertad para permitir la recolección de indicios balísticos por parte de la Fiscalía Estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre personas detenidas relacionadas con el crimen.