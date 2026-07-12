Deja al menos tres muertos ataque durante velorio en Michoacán

La agresión a balazos se registró en la comunidad de Tzintzimeo, en el municipio de Álvaro Obregón, cuando un grupo de personas participaba en el funeral

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este sábado durante un ataque armado en medio de un velorio en el estado de Michoacán, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo se registró en la comunidad de Tzintzimeo, en el municipio de Álvaro Obregón, cuando un grupo de personas participaba en el funeral.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, de manera preliminar, el saldo es de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas.

La dependencia agregó que la Guardia Civil desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables y reforzó la presencia de elementos de seguridad en el municipio.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha informado sobre el móvil del ataque ni reportado personas detenidas, como tampoco ha dado a conocer la identidad de las víctimas.