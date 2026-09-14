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Deja accidente a un automovilista prensado en Zapopan

Por: Fernanda Izaguirre

13 Septiembre 2026, 15:00

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El lesionado fue trasladado por paramédicos a un centro médico mientras la Policía Vial realizó el resguardo de la zona.

Deja accidente a un automovilista prensado en Zapopan

El reporte de un accidente automovilístico dejó a personas lesionadas, lo cual movilizó a los cuerpos de rescate hasta el cruce de la Avenida Patria y la calle Laguna de Alvarado, dentro de la colonia Lagos del Country, en Zapopan, Jalisco.

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A su llegada al sitio, los oficiales de rescate localizaron un vehículo particular impactado contra un árbol, encontrando a una persona atrapada y prensada en el interior de la cabina debido a la fuerza de la colisión.

El personal de emergencia empleó equipo hidráulico especializado para realizar las maniobras de extracción y lograr la liberación del automovilista. Tras ser rescatada, la persona fue entregada a los paramédicos de Servicios de Salud Zapopan para su atención médica y traslado prehospitalario.

En el informe oficial se omitió la identidad y edad del lesionado, así como si viajaban a exceso de velocidad o con estado inconveniente; de igual forma, no se dieron detalles de qué ocasionó el accidente.

El resguardo del área y las diligencias correspondientes quedaron a cargo de elementos de la Policía Vial del Estado de Jalisco.

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