Deja accidente a un automovilista prensado en Zapopan

El lesionado fue trasladado por paramédicos a un centro médico mientras la Policía Vial realizó el resguardo de la zona.

El reporte de un accidente automovilístico dejó a personas lesionadas, lo cual movilizó a los cuerpos de rescate hasta el cruce de la Avenida Patria y la calle Laguna de Alvarado, dentro de la colonia Lagos del Country, en Zapopan, Jalisco.

A su llegada al sitio, los oficiales de rescate localizaron un vehículo particular impactado contra un árbol, encontrando a una persona atrapada y prensada en el interior de la cabina debido a la fuerza de la colisión.

El personal de emergencia empleó equipo hidráulico especializado para realizar las maniobras de extracción y lograr la liberación del automovilista. Tras ser rescatada, la persona fue entregada a los paramédicos de Servicios de Salud Zapopan para su atención médica y traslado prehospitalario.

🚨 #AlMomento



Un reporte de choque 💥 con lesionados 🤕 movilizó 🚒 a oficiales de nuestra #Base1 a Av. Patria y Laguna de Alvarado, en Lagos del Country.



Una persona quedó prensada al interior de un vehículo tras impactarse contra un árbol. 🌳 pic.twitter.com/yBtZTT5MGa — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) September 13, 2026 En el informe oficial se omitió la identidad y edad del lesionado, así como si viajaban a exceso de velocidad o con estado inconveniente; de igual forma, no se dieron detalles de qué ocasionó el accidente. El resguardo del área y las diligencias correspondientes quedaron a cargo de elementos de la Policía Vial del Estado de Jalisco.