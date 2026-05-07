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Deja a su hijo en auto bajo el sol por comprar boletos de El Buki

Por: Patricia Agüero

06 Mayo 2026, 11:35

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Elementos de la Guardia Civil detectaron la presencia del menor dentro del auto, sin ventilación, por lo que intervinieron de inmediato para liberarlo.

Una mujer puso en peligro la vida de su hijo al dejarlo dentro de un vehículo mientras acudía a comprar boletos para el concierto de su artista favorito.

De acuerdo con los reportes, la mujer —cuya identidad no fue revelada— dejó a su hijo de apenas tres años encerrado en el automóvil, pese a las altas temperaturas que se registraban en Morelia, Michoacán.

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Rescatan a menor dentro de vehículo

La mujer se encontraba formada en las inmediaciones del Estadio Morelos para adquirir entradas para el concierto de Marco Antonio Solís, conocido como 'El Buki'.

Elementos de la Guardia Civil detectaron la presencia del menor dentro del auto, sin ventilación, por lo que intervinieron de inmediato para liberarlo.

El niño presentaba signos de agotamiento por calor, por lo que los agentes le brindaron agua para su hidratación.

Minutos más tarde, la madre regresó al sitio, según indicaron los informes.

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Indignación y antecedente reciente

El caso desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la actuación de la mujer.

Este hecho ocurre días después de otro caso registrado en Mexicali, donde un menor de tres años perdió la vida tras sufrir un golpe de calor.

De acuerdo con los reportes, el niño fue dejado al interior de un vehículo en el fraccionamiento La Rioja durante aproximadamente 12 horas, presuntamente porque su madre, bajo los efectos del alcohol, olvidó bajarlo del auto.

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