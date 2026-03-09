Definirán situación legal de Daniel 'N' por posible feminicidio

El hombre fue detenido por su probable responsabilidad en la muerte de Ana Karen, joven que pidió un mototaxi y no llegó a su destino.

Un juez de control en el Estado de México definirá la situación jurídica de Daniel 'N', detenido por su presunta participación en el feminicidio de Ana Karen, una joven de 19 años reportada como desaparecida y localizada sin vida días después.

Durante la diligencia, el juez determinará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal por el delito de feminicidio. La defensa del imputado aún puede solicitar el plazo constitucional de 144 horas para reunir pruebas y presentar argumentos antes de que se resuelva su situación legal.

Detención de conductor relacionado con la desaparición de Ana Karen

Daniel 'N' fue detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de la joven, quien fue vista por última vez el 28 de febrero en el municipio de San Antonio La Isla. Días después, su cuerpo fue localizado en un predio cercano a la carretera Toluca–Tenango, en el municipio de Metepec.

De acuerdo con las investigaciones, la noche de su desaparición la joven acudió a un fraccionamiento de ese municipio y, al retirarse, solicitó un servicio de transporte mediante una aplicación digital. Ese fue el último contacto que su familia tuvo con ella.

Tras la denuncia presentada por su madre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la búsqueda y difundió una ficha de localización para obtener información sobre su paradero.

Investigación incluyó cámaras y datos del servicio de transporte

Las autoridades realizaron diversas diligencias, entre ellas entrevistas, revisión de cámaras de videovigilancia y análisis de información relacionada con la solicitud del viaje.

Las indagatorias permitieron establecer que alrededor de las 23:15 horas una motocicleta azul sin placas llegó al acceso del fraccionamiento donde se encontraba la joven. La víctima abordó la unidad tras confiar en el servicio solicitado mediante la aplicación.

Posteriormente, la Fiscalía solicitó información a la plataforma digital utilizada para el viaje. La empresa confirmó que la solicitud fue registrada en su sistema y que el servicio fue aceptado por Daniel 'N', quien estaba dado de alta como conductor.

Fiscalía sostiene que el ataque ocurrió durante el trayecto

De acuerdo con la investigación, el conductor acudió a prestar el servicio en una motocicleta distinta a la registrada en la plataforma. Durante el trayecto, cuando circulaban por la carretera Toluca–Tenango a la altura de la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, el viaje habría sido marcado como finalizado.

La Fiscalía sostiene que en ese punto el sospechoso presuntamente intentó despojar a la joven de sus pertenencias. La víctima trató de alejarse, pero el sujeto la habría alcanzado, sometido y llevado hacia un árbol cercano, donde presuntamente la asfixió.

El dictamen pericial estableció que la causa de muerte fue edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulación en su modalidad antebraquial.

Detención y posible pena por feminicidio

El 3 de marzo, agentes de la Fiscalía localizaron al sospechoso en su domicilio en el municipio de Calimaya. En ese lugar fue detenido inicialmente por el delito de cohecho, luego de que presuntamente ofreciera dinero a los agentes para evitar que continuaran con las investigaciones.

Posteriormente, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por feminicidio. Tras su captura, el imputado fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.