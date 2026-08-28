Definirán situación jurídica de Fernando Farías este jueves

El excontraalmirante enfrenta una acusación de delincuencia organizada con fines de contrabando de combustibles; la decisión llegará después de una audiencia

La situación jurídica de Fernando Farías Laguna se definirá este jueves, cuando una jueza de control determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por su probable participación en una estructura relacionada con el llamado “huachicol fiscal”.

La audiencia comenzó este miércoles y se extendió por más de nueve horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega citó a las partes para las 08:00 horas, cuando dará a conocer su resolución.

Farías Laguna permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa, medida que se mantiene mientras se determina si enfrentará un proceso penal.

Durante la audiencia, los abogados del excontraalmirante presentaron peritajes, testimonios y actos de investigación para confrontar los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al salir del penal, el abogado Epigmenio Mendieta afirmó que las pruebas no acreditan que su cliente sea integrante o líder de una organización criminal, como lo sostiene la Fiscalía.

La defensa también señaló que Farías Laguna ha presentado episodios de hipertensión durante su estancia en prisión, los cuales atribuyó a la falta de medicamentos y a una alimentación inadecuada.

¿De qué acusa la FGR a Farías?

La Fiscalía acusa a Fernando Farías Laguna de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Dicha investigación apunta a una presunta estructura dedicada al ingreso y distribución ilegal de combustible mediante operaciones en las que se habrían utilizado clasificaciones distintas para evadir el pago de impuestos.

El expediente también alcanza a su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra recluido y está relacionado con la misma investigación.

Llegó a México tras ser detenido en Argentina

Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires, Argentina, después de ingresar a ese país con documentos falsos. En México era buscado por las autoridades y contaba con una ficha roja de Interpol.

Posteriormente, las autoridades argentinas determinaron su expulsión, lo que permitió su traslado a México antes de que continuara el procedimiento de extradición que tenía una audiencia prevista para el 27 de agosto.

El excontraalmirante llegó al país durante la madrugada del 21 de agosto y fue trasladado al Altiplano.

Su esposa denuncia seguimiento en Sonora

Mientras se desarrollaba la audiencia, Mónica Gámez Grijalva, esposa de Farías Laguna, denunció que fue seguida por desconocidos a bordo de un automóvil en Hermosillo, Sonora.

La mujer solicitó protección al gobernador de ese estado, Alfonso Durazo, ante el temor por su seguridad.

La denuncia se suma a las preocupaciones expresadas previamente por la familia sobre la situación de Farías dentro del penal.

También fue dado de baja de la Marina

El miércoles también se conoció que la Secretaría de Marina dio de baja definitivamente a Fernando Farías Laguna del servicio activo desde el 16 de abril de 2026.

Con esa determinación perdió el grado de contraalmirante y las prerrogativas correspondientes a su condición militar, entre ellas el derecho a portar el uniforme naval.