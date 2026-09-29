Define Morena a Manuel Alejandro Cota para gobernar BCS

El diputado federal del Partido Verde con licencia tomó protesta para ser el "gallo" de Morena para la gubernatura del estado

Morena nombró este lunes al diputado federal con licencia por el PVEM, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, como su coordinador estatal de Defensa de la Transformación en Baja California Sur.

Durante el anuncio estuvieron ausentes la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga, y el alcalde con licencia de Los Cabos y dirigente estatal del PT, Christian Agúndez Gómez, quienes se perfilaban como contendientes dentro del proceso interno.

Cota Cárdenas, hijo del exgobernador de la entidad, Leonel Cota, afirmó que desde el territorio defenderá la soberanía nacional y adelantó que, al regresar a Baja California Sur, recorrerá las regiones afectadas por el huracán Polo.

El legislador señaló que ocupar la coordinación, cargo que lo proyecta como eventual candidatura a la gubernatura, representa apenas un punto de partida. Tras concluir el proceso interno, llamó al resto de los aspirantes a darle vuelta a la página y sumarse al trabajo.

Cota ofrece apertura a los aspirantes

Cota Cárdenas aseguró que la coordinación no será un espacio unilateral y afirmó que Morena necesita la experiencia, ideas y trabajo de todos los participantes, así como de las mujeres y hombres que los acompañaron durante el proceso.

También ofreció dialogar, escuchar y construir sin exclusiones ni imposiciones, al señalar que la unidad implica escucharse y respetarse para trabajar por un propósito común.

Morena llama a fortalecer la unidad

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó a fortalecer la unidad del movimiento y destacó la colaboración con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Montiel sostuvo que la causa y el proyecto nacional son lo más importante, así como el bienestar del pueblo de México, mientras que Cota Cárdenas afirmó que la Cuarta Transformación está por encima de las aspiraciones individuales.

PVEM defiende proceso interno en Baja California Sur

El coordinador electoral del PVEM, Arturo Escobar, defendió el proceso interno utilizado para definir las coordinaciones estatales y calificó las encuestas como un instrumento "absolutamente infalible" que, afirmó, otorga plena transparencia.