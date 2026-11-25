Su extradición dependerá de procedimientos legales y tiempos diplomáticos definirán si enfrenta cargos en Estados Unidos o permanece en México

La extradición de Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, a Estados Unidos dependerá de los procedimientos legales y diplomáticos establecidos en el tratado bilateral entre ambos países, informó la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras se resuelve su situación, permanecerá a disposición de las autoridades mexicanas.

El posicionamiento se dio un día después de que la fiscal Ernestina Godoy Ramos asegurara, tras reunirse con diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que el presunto líder criminal será juzgado en México. Durante ese encuentro, descartó una extradición inmediata y afirmó: “Vamos a juzgarlo en el país”.

Enfrenta investigaciones en México y una solicitud de EUA

La FGR detalló que Meza Flores enfrenta investigaciones en México por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin embargo, Estados Unidos también solicitó su extradición mediante una petición diplomática originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde buscan procesarlo por delitos relacionados con asociación delictuosa, contra la salud y violaciones a la legislación federal sobre armas de fuego y explosivos.

Continuará bajo custodia de autoridades mexicanas

La dependencia informó que el detenido continuará bajo custodia de las autoridades mexicanas y que la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica, continuará el próximo 28 de noviembre. Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre y es señalado por su probable participación en delitos de posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud.