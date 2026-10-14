Defienden liberación de líder criminal a cambio de agentes

Autoridades señalaron que la liberación del presunto líder criminal, buscó evitar un enfrentamiento con civiles que se habían concentrado en las calles

El Gobierno federal defendió este martes la liberación de un presunto líder criminal en Morelos a cambio de recuperar a tres agentes retenidos por un grupo delictivo como una decisión para evitar poner en riesgo vidas humanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la decisión, que correspondió a las autoridades de Morelos según ella, se tomó "para salvar vidas": "Eso es muy importante. Por encima de todo, pues tienes que salvar las vidas de las personas", insistió, al señalar que posteriormente puede prepararse otro operativo para detener al sospechoso.

En la misma conferencia presidencial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, también defendió que volverán a detener al sospechoso.

"Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener", afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia presidencial.

El funcionario explicó que la liberación del presunto líder criminal, vinculado por las autoridades con el grupo criminal Pueblos Unidos, buscó evitar un enfrentamiento con civiles que se habían concentrado en las calles tras su detención.

"Había muchísima gente de civil que ya estaba en las calles", señaló García Harfuch, quien aseguró que las autoridades federales apoyarán las acciones necesarias para capturarlo nuevamente.

Operativo sin suficientes efectivos

Los hechos ocurrieron el lunes en el municipio de Totolapan, cuando agentes estatales detuvieron al presunto delincuente. Posteriormente, integrantes del grupo criminal retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente para exigir la liberación del detenido.

García Harfuch precisó que, según la información preliminar proporcionada por Morelos, los agentes estatales no buscaban inicialmente detener al presunto delincuente, sino realizar diligencias para recuperar varios inmuebles.

Sin embargo, al encontrar al sospechoso cometiendo presuntamente un delito, procedieron a arrestarlo.

"Por eso es que la fuerza que llevaban no era suficiente, no hubo el suficiente acompañamiento del gabinete de seguridad", reconoció el secretario.

La Fiscalía estatal confirmó que los agentes recuperaron su libertad alrededor de las 19:35 hora local, después de que las autoridades entregaran al sospechoso.

Durante los hechos, otro agente resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital, donde se reportó estable.

García Harfuch recordó que en operativos anteriores contra organizaciones criminales también se han registrado retenciones de policías, aunque posteriormente se ha conseguido detener a los sospechosos mediante acciones con mayor coordinación federal.