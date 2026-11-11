Defiende Fiscalía a Maru Campos por operativo con estadounidenses

La dependencia rechazó las acusaciones y aseguró que la investigación no contiene pruebas de que la gobernadora conociera la intervención extranjera

La Fiscalía de Chihuahua negó que la gobernadora María Eugenia Campos conociera o autorizara la participación de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico, luego de que un exfiscal estatal asegurara que la mandataria estaba al tanto de la presencia de presuntos integrantes de la CIA.

La dependencia respondió este martes a las declaraciones de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien afirmó al diario The New York Times que Campos conocía la intervención de agentes de inteligencia estadounidense en acciones de seguridad en la entidad.

Fiscalía asegura que ocultaron información a la gobernadora

En un comunicado, la institución señaló que la investigación sobre el operativo antidrogas de abril incluye 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas.

Según la Fiscalía, ninguno de estos elementos apunta a que la gobernadora autorizara o conociera la participación de extranjeros. Incluso, sostuvo que la información le fue ocultada, argumento que un juez de control consideró probable al dictar la vinculación a proceso correspondiente.

La dependencia también aclaró que las declaraciones de Zuany, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente, no forman parte de la carpeta de investigación.

Investigan presencia de agentes estadounidenses en operativo

El caso se remonta al 19 de abril, cuando autoridades de Chihuahua participaron en un operativo contra un laboratorio clandestino de metanfetamina. Durante los hechos, dos ciudadanos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente carretero.

La investigación federal señala que agentes estadounidenses estuvieron presentes en el operativo sin contar con la autorización exigida por la legislación mexicana. Por su parte, The New York Times identificó a los extranjeros como presuntos agentes de la CIA y señaló que Zuany habría facilitado su participación durante más de seis meses.

La Fiscalía evitó confirmar la identidad o adscripción de los estadounidenses y aseguró que las indagatorias continúan abiertas.

Este martes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que existen órdenes de aprehensión contra Zuany Portillo por parte de la Fiscalía estatal y de la Fiscalía General de la República (FGR).