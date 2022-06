Defiende AMLO nombramiento de Clara Luz Flores en SNSP

Clara Luz Flores fue designada el pasado 21 de junio como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Por: Rosalinda Tovar

junio, 27, 2022 14:25

Comentarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando hay algo irregular "se sabe", lo anterior respecto a quienes cuestionan el nombramiento como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la excandidata por la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales.

Durante la rueda de prensa matutina, se le preguntó al mandatario federal sobre su opinión ante las reacciones que ponen en tela de juicio el desempeño en esta área de la también exalcaldesa de Escobedo, a lo que respondió que no se deben hacer juicios "a priori".

"Respeto yo los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño del cargo. Nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente y, cuando hay algo irregular, se advierte, se sabe. Además, yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente.

"Entonces, no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios. Y siempre va a haber inconformidades, no vivimos en una sociedad perfecta, no se tiene todavía un gobierno completamente honesto, hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso", expresó López Obrador.

Señaló que en dichos casos, los que critican muchas veces no tienen autoridad moral, y son muy "hipócritas".

"Porque es una especie de enajenación, o sea, ellos son puros, aunque sean corruptísimos, pero se sienten como con licencia para robar, sólo por su estrato o su clase.

"Entonces, hay que ser mucho muy objetivos y no hacer señalamientos a la ligera o levantar falsos testimonios", concretó el ejecutivo federal.