Defensa honra a militares caídos tras operativo en Jalisco

La Sedena destacó el sacrificio de elementos que murieron en cumplimiento del deber y reconoció la labor tras la caída de 'El Mencho'

La Secretaría de la Defensa Nacional expresó un mensaje público de respeto y gratitud hacia los militares de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, al subrayar que su actuación representa el más alto sentido de responsabilidad, lealtad y compromiso con el país.

Mediante un pronunciamiento institucional difundido en sus plataformas oficiales, la dependencia destacó que el sacrificio de los elementos caídos constituye un legado de servicio a la nación y un ejemplo permanente para quienes integran el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La institución remarcó que su entrega fortalece la vocación de servicio y el espíritu de las Fuerzas Armadas.

Homenaje institucional

Como parte del homenaje, la Defensa compartió un video con imágenes de personal militar participando en labores de apoyo a la población y en acciones de seguridad. El material audiovisual resalta que el amor a la patria y la protección de la ciudadanía son el eje central de su misión, además de reconocer la valentía de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

Honor a quien honor merece.



Su mision mas grande es amar y proteger a México.



Gracias Héroes Mexicanos.

En el mensaje se enfatiza que el recuerdo de los militares fallecidos permanece como símbolo de honor y responsabilidad, al tiempo que se reiteró el acompañamiento y respeto hacia sus familias.

Este lunes, integrantes del gabinete federal sostuvieron un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde se reconoció la labor de la Defensa tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la reunión se destacó la actuación de las fuerzas federales, en un contexto en el que el Gobierno de México ha reiterado su estrategia para combatir a los grupos delictivos y reforzar la seguridad en el país.

Balance de bajas

Más temprano este 23 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el operativo murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un integrante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y una mujer civil.

Aunque no se han reportado bajas entre personal de la Defensa, la institución manifestó su “profundo pesar” por los integrantes que resultaron heridos o que perdieron la vida “en cumplimiento de su deber”.

Por separado, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, expresó sus condolencias a las familias de los elementos fallecidos, quienes —dijo— “cumplieron su misión”.

Con la voz entrecortada, el general reconoció al personal militar por la operación, que calificó como “exitosa” y una muestra de la fortaleza del Estado mexicano.

Con la voz entrecortada, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, envió un mensaje de condolencia a las familias de los elementos que perdieron la vida tras el operativo de este domingo en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El…

“Lo que sucedió ayer demostró la verdadera capacidad del personal militar, su temple, su valentía y principalmente, su adiestramiento”, subrayó.