Defensa de Farías planta peritajes contra acusación de huachicol

El equipo legal presentó pruebas y testimonios para controvertir la imputación de delincuencia organizada; este jueves se resolverá si se vincula a proceo

La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna presentó peritajes y testimonios para controvertir la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala como presunto integrante de una red dedicada al contrabando de combustibles.

Durante la continuación de la audiencia inicial de la causa penal 325/2025, los abogados de Farías expusieron elementos con los que buscan desvirtuar la imputación por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

La diligencia se realizó de manera privada en el centro de justicia ubicado junto al penal del Altiplano. La audiencia comenzó a las 11:00 horas, dos después de lo previsto, y durante las primeras cuatro horas y media la defensa presentó los peritajes y actos de investigación para sustentar su posición.

Al salir del centro de justicia, Epigmenio Mendoza, abogado de Farías, confirmó que su cliente rindió declaración durante la audiencia, aunque evitó revelar su contenido debido al carácter privado de la diligencia. El defensor sostuvo que las pruebas presentadas buscan demostrar la inocencia del contralmirante.

Mendoza también señaló que Farías enfrenta problemas de salud y que en los últimos días ha registrado episodios de hipertensión, que atribuyó a la falta de medicamentos y a una alimentación inadecuada.

La audiencia concluirá este jueves a las 8:00 horas, cuando la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Farías Laguna. La juzgadora deberá valorar los casi 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público federal, junto con los elementos aportados por la defensa.