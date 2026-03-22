Defensa confisca más de una tonelada de metanfetamina en Tijuana

En el lugar también fue asegurada una camioneta blanca, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de autoridades federales como parte de la investigación

Elementos de la Defensa aseguraron 1.55 toneladas de metanfetamina en una vivienda de Tijuana, en lo que representa el decomiso más grande registrado en lo que va del año en esa región.

El hallazgo se realizó en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Fe, donde personal adscrito al 28 Batallón de Infantería detectó indicios de actividades ilícitas durante labores de vigilancia.

Tras el reporte, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de cateo en el inmueble para llevar a cabo la intervención.

¿Qué encontraron dentro de la vivienda?

Durante el cateo, las autoridades localizaron un total de 2,762 bolsas con metanfetamina, así como 89 bolsas negras, 73 recipientes plásticos y 14 bolsas de mayor tamaño.

El peso total de la droga fue estimado en 1.55 toneladas, además de un paquete con polvo blanco con características similares al fentanilo, con un peso aproximado de dos kilos.

Aseguran vehículo y resguardan inmueble

En el lugar también fue asegurada una camioneta blanca, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de autoridades federales como parte de la investigación en curso.

La droga fue trasladada a la delegación de la Fiscalía General de la República en Tijuana, donde se realizó el pesaje oficial y se integró a la carpeta correspondiente.

Investigación continúa

Las autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias para determinar la procedencia de la droga y posibles responsables relacionados con el almacenamiento y distribución del narcótico.