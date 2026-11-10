Decomisan una tonelada de cocaína frente a costas de Guerrero

Se señaló que los aseguramientos representan un golpe a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armamento

Autoridades federales decomisaron aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvieron a seis presuntos delincuentes durante labores de vigilancia por las costas de Acapulco, Guerrero.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la droga era transportada a bordo de una embarcación menor, en la que viajaban los seis individuos que fueron detenidos durante la intervención de las autoridades navales.

Durante una operación de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero, personal de la Armada de México de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros jóvenes. Estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026 La Secretaría de Marina informó que durante la presente administración ha logrado asegurar más de 98 toneladas de cocaína en operaciones realizadas en aguas nacionales. Según la dependencia, estos decomisos han impedido que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representen un riesgo para la salud de la población, particularmente de los jóvenes. Asimismo, señaló que los aseguramientos representan un golpe a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armamento, fortalecer sus estructuras y generar violencia.