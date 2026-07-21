Decomisan tres camiones cargados con madera ilegal en Michoacán

El caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia, que continuará con las diligencias para determinar el destino de la carga

Tres camiones tipo torton cargados con rollos de madera fueron asegurados en el municipio de Charo, Michoacán, luego de que sus conductores presentaran documentación presuntamente falsa para acreditar la procedencia y el traslado del producto forestal.

La intervención formó parte de las acciones contra la tala ilegal y otros delitos ambientales realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mediante su unidad especializada en la protección del ambiente y la fauna.

Interceptan camiones en la localidad de La Escalera

El operativo se desarrolló en la localidad de La Escalera, mientras agentes de la Policía de Investigación y personal del Grupo KERI efectuaban diligencias relacionadas con la incidencia de delitos forestales en esa zona.

Durante el recorrido, los elementos localizaron tres unidades de carga que transportaban madera en rollo, por lo que solicitaron a sus operadores detenerse para comprobar el origen legal del producto y contar con las autorizaciones necesarias para su movilización.

Detectan posibles irregularidades en las guías forestales

Los conductores fueron identificados como Agustín “N”, Jorge Luis “N” y Ricardo “N”, quienes entregaron las guías correspondientes a los investigadores. Al revisar los documentos, los agentes detectaron que presuntamente no cumplían con las medidas oficiales de seguridad, lo que generó indicios sobre su posible falsificación.

Ante las irregularidades, las tres personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial por su probable responsabilidad en el uso de documentación falsa. También quedaron asegurados los camiones y la totalidad del producto forestal transportado.

El caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia, que continuará con las diligencias para determinar la procedencia y el destino de la carga, además de establecer las responsabilidades de las personas involucradas.

Las investigaciones también deberán esclarecer si la madera está relacionada con actividades de tala clandestina o con alguna operación irregular de aprovechamiento forestal. Hasta el momento no se ha informado el volumen de la carga ni la especie de los árboles transportados.