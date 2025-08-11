Decomisan seis toneladas de droga en Chiapas y Guerrero

Inhabilitaron un narcolaboratorio para la elaboración de metanfetamina y aseguraron 2.5 toneladas de dicha droga en Chiapas y en Guerrero más de 4 toneladas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el decomiso de narcóticos, sustancias químicas precursoras para la creación de droga, el aseguramiento de una bodega y la clausura de un narcolaboratorio.

De acuerdo con el comunicado, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), inhabilitaron un narcolaboratorio para la elaboración de metanfetamina y aseguraron 2.5 toneladas de dicha droga.

En el predio ubicado en la comunidad Margarita Maza de Juárez utilizado para almacenar sustancias precursoras para la fabricación de droga se incautaron:

2 mil 500 kilos de metanfetamina

Un arma de fuego

Cuatro camiones

Más de 300 tambos

Contenedores de sustancias químicas, recipientes y artefactos metálicos

En conjunto, los elementos federales alertaron del aseguramiento de una bodega con más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas en la localidad Carachurio, en el municipio de Zirándaro, Guerrero.

En este inmueble se incautaron:

2 mil 688 kilos de sosa cáustica

Mil 575 kilos de sustancia cristalina

7 mil 400 litros de sustancia líquida

Harfuch también comunicó que los operativos siguen líneas de investigación previas, lo que corrobora y da continuidad al compromiso de combatir al crimen organizado y grupos delincuenciales en diversas entidades como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Jalisco y Guanajuato.