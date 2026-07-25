Decomisan más de 8 millones de cigarrillos en Colima

Las autoridades sanitarias han identificado que una parte de los cigarrillos comercializados irregularmente en México procede de países como China y EUA

Autoridades federales aseguraron este viernes 8 millones 436 mil cigarrillos presuntamente falsificados durante la revisión de un embarque de importación en la Aduana de Manzanillo, Colima.

El cargamento fue detectado como resultado de labores de inteligencia, análisis de riesgos y seguimiento operativo aplicadas a las mercancías que ingresan al país por uno de los principales puertos comerciales de México.

Detectan embarque procedente del extranjero

La operación fue realizada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo y autoridades del Gabinete de Seguridad federal.

Durante la revisión documental y física de una operación de comercio exterior, el personal identificó el embarque de cigarrillos procedente del extranjero y encontró elementos que motivaron una inspección especializada.

Las autoridades no informaron el país de origen de la mercancía, la empresa responsable de su importación, las marcas localizadas ni el destino que tendría dentro del territorio nacional.

Investigan autenticidad y procedencia de los cigarrillos

Los productos quedaron asegurados mientras continúan las investigaciones para determinar su autenticidad, procedencia y cumplimiento de las disposiciones fiscales, aduaneras y sanitarias.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas como resultado del operativo, tampoco se ha proporcionado una estimación sobre el valor comercial del cargamento.

El aseguramiento forma parte de los controles implementados para identificar inconsistencias en la documentación, patrones inusuales de importación y operaciones que puedan estar relacionadas con el ingreso irregular de mercancías.

En Manzanillo, Colima, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguró un embarque procedente del extranjero con más de 8 millones de cigarros.



Con estas acciones, se fortalece el comercio exterior y se combaten conductas ilícitas que… pic.twitter.com/eA0iJnY48R — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 24, 2026 Comercio ilegal representa un riesgo sanitario Además de las posibles afectaciones fiscales, la comercialización de cigarrillos ilegales representa un riesgo para los consumidores, debido a que estos productos pueden ingresar sin controles sobre su fabricación, contenido, etiquetado y condiciones sanitarias. Las autoridades sanitarias han identificado que una parte de los cigarrillos comercializados irregularmente en México procede de países como China, Corea, India y Estados Unidos, por lo que mantienen acciones de vigilancia para impedir su distribución. Las instituciones federales señalaron que continuarán reforzando la inspección de mercancías en las aduanas del país para combatir el comercio ilícito y detectar cargamentos que no cumplan con la normativa mexicana.