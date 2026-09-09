Decomisan más de 700 mil dólares en Aduana de Nuevo Laredo

El hallazgo de las divisas se logró mediante tecnología de rayos X que detectó inconsistencias de densidad en el cargamento.

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en operativo conjunto con la Guardia Nacional, detectaron e incautaron un total de 769 mil 755 dólares estadounidenses no declarados en las instalaciones de la Aduana de Nuevo Laredo.

El hallazgo derivó del empleo de equipo móvil de inspección no intrusiva con rayos X. Al momento de escanear la carga, las autoridades identificaron inconsistencias y variaciones de densidad en las imágenes térmicas, lo que motivó una inspección física directa en la zona de revisión. Durante el procedimiento, apoyado por un binomio canino, se localizaron 12 paquetes que ocultaban el papel moneda extranjero; así lo informaron las autoridades a través de un comunicado.

En la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de @AduanasMx, en coordinación con @GN_MEXICO_, detectó un cargamento con 769 mil 755 dólares estadounidenses ocultos en 12 paquetes, mediante el uso de un equipo móvil de rayos X.



Tras identificar diferencias de densidad en la… pic.twitter.com/iSJvwPK7Mm — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 7, 2026 Las divisas aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación por posibles delitos financieros y contrabando de divisas, reafirmando el uso de tecnología avanzada para frenar el ingreso de recursos de procedencia ilícita al territorio nacional.