Decomisan más de 11 mil pares de tenis chinos apócrifos

Autoridades federales detectaron tres cargamentos con 11 mil 755 pares de calzado deportivo apócrifo provenientes de China.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detectó en la Aduana de Manzanillo, Colima, tres cargamentos procedentes de China con aproximadamente 11 mil 755 pares de calzado deportivo presuntamente apócrifo.

El hallazgo se concretó gracias al despliegue de acciones de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y vigilancia permanente sobre las operaciones de comercio exterior. Mediante la validación de perfiles operativos, la revisión de antecedentes comerciales y el análisis documental exhaustivo, el personal especializado logró identificar las irregularidades en la mercancía importada desde el continente asiático.

🛃En la Aduana de Manzanillo, Colima, la #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, identificó 3 cargamentos con aproximadamente 11 mil 755 pares de calzado deportivo presuntamente apócrifo, procedentes de China.

📦La acción fue resultado de mecanismos de inteligencia… pic.twitter.com/DhVqWUXGSj — Aduanas de México (@AduanasMx) September 4, 2026 De acuerdo con el comunicado de prensa conjunto emitido por las instituciones de seguridad, la intercepción de este cargamento representa un golpe significativo a la circulación de productos ilegales que vulneran las leyes de propiedad intelectual y atentan contra la recaudación fiscal del Estado mexicano. Mecanismos de control e inspección en recintos portuarios La detección de este embarque forma parte de las estrategias coordinadas entre la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México para robustecer los controles de trazabilidad e inspección en los puntos de entrada al territorio nacional. Las dependencias señalaron que las labores de supervisión documental y física continuarán realizándose de manera rigurosa en las aduanas del país, reafirmando el compromiso del Gabinete de Seguridad para combatir operaciones ilícitas, garantizar la competencia justa en el comercio internacional y proteger la economía formal mexicana.