Decomisan droga oculta dentro de ornamentos en Jalisco

El operativo se originó tras una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en una empresa de paquetería.

Autoridades federales aseguraron un cargamento de metanfetamina oculto en figuras decorativas que pretendía ser enviado a través de una empresa de paquetería en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

El hallazgo se realizó durante una revisión de seguridad, donde elementos de la Policía Federal Ministerial detectaron irregularidades en un paquete que aparentemente contenía objetos de ornato. La intervención evitó que la droga fuera distribuida a través de canales comerciales.

¿Cómo ocultaban la metanfetamina en las figuras?

De acuerdo con la información oficial, el paquete contenía siete figuras y una esfera, entre ellas cráneos y manzanas, utilizadas como fachada para esconder la sustancia ilícita.

En el interior de estas piezas fueron localizados aproximadamente 5 kilos 766 gramos de metanfetamina, lo que evidencia un método de ocultamiento diseñado para evadir revisiones superficiales.

Denuncia anónima permitió el aseguramiento

El operativo se originó tras una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en una empresa de paquetería.

Tras la inspección, los agentes confirmaron la presencia del narcótico y procedieron a asegurar el paquete, evitando su traslado y posible distribución.

FGR abre investigación por delito contra la salud

Luego del decomiso, el Ministerio Público Federal en Jalisco inició la integración de una carpeta de investigación para identificar a los responsables del envío y determinar el destino final de la droga.

La indagatoria es supervisada por la Fiscalía Especializada de Control Regional, que busca establecer la red de participación en el traslado y resguardo del cargamento.