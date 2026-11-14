Decomisan cinco kilos de cocaína impregnada en playeras en AICM

Autoridades detallaron que el aseguramiento se realizó durante labores de inspección en el área de exportación de la Sección Aduanera

Autoridades decomisaron aproximadamente 5.34 kilos de cocaína impregnada en ocho camisetas que iban a ser enviadas por paquetería desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Chile, informó este jueves el Gabinete de Seguridad.

En un comunicado conjunto, las dependencias detallaron que el aseguramiento se realizó durante labores de inspección en el área de exportación de la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la terminal capitalina.

En el decomiso participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió cuando el personal aduanero detectó irregularidades en la densidad de un paquete mediante equipos de revisión de rayos X.

Ante la anomalía, se solicitó el apoyo de un binomio canino que confirmó la alerta sobre el contenido del envío postal, por lo que los agentes procedieron a realizar una inspección física.

En el interior del paquete se localizaron 19 prendas de vestir, de las cuales ocho eran camisetas blancas impregnadas con cocaína con un peso aproximado de 5,34 kilos.

Tras someter una muestra a un dispositivo de identificación de sustancias, la prueba arrojó un resultado preliminar positivo a cocaína, por lo que fue remitida a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo (UTAM) de la Aduana del AICM para su análisis pericial, mientras que la mercancía quedó bajo resguardo de Correos de México.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos permiten identificar nuevas modalidades de ocultamiento de droga y frenar el tráfico internacional de sustancias ilícitas en las aduanas del país.