Decomisan cigarrillos ilegales procedentes de Bélgica en el AIFA

La mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación legal

Autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) un cargamento de aproximadamente 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos, procedentes de Bélgica, como parte de las acciones de vigilancia contra el contrabando y el comercio ilícito de tabaco.

El decomiso fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante labores de revisión e inteligencia aduanera en la terminal aérea ubicada en Zumpango, Estado de México.

Detectan irregularidades en cargamento procedente de Bélgica

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento derivó de trabajos de análisis de riesgo, revisión documental y gestión estratégica en la aduana del AIFA, donde se detectaron inconsistencias relacionadas con la mercancía.

Tras la inspección correspondiente, las autoridades localizaron el cargamento de cigarrillos, los cuales fueron considerados presuntamente apócrifos al no acreditar de manera adecuada su legal procedencia y cumplimiento normativo.

La mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación legal, así como posibles responsabilidades administrativas o penales vinculadas con el embarque.

El aseguramiento en el AIFA se suma a otros decomisos recientes de productos de tabaco ilícitos en México, donde las autoridades han reforzado los controles para frenar la entrada de mercancías que evaden impuestos, incumplen disposiciones sanitarias o afectan la legalidad del comercio exterior.

El contrabando de cigarros representa un problema económico y de salud pública, ya que estos productos suelen comercializarse fuera de los canales legales, sin cumplir con regulaciones fiscales, sanitarias ni de etiquetado.

Además, su venta irregular afecta directamente a negocios establecidos y genera competencia desleal, al ofrecer productos a precios menores que los cigarros comercializados de manera legal.

Refuerzan vigilancia en puntos de entrada al país

Las autoridades federales han señalado que los operativos en aeropuertos, aduanas y puntos de internación buscan impedir el ingreso de mercancías ilegales al país, especialmente aquellas relacionadas con sectores de alto riesgo como el tabaco.

En este caso, el cargamento proveniente de Bélgica fue identificado antes de su distribución, lo que permitió evitar que los cigarrillos presuntamente apócrifos llegaran al mercado nacional.

El decomiso confirma el papel estratégico del AIFA como punto de control aduanero y refleja el fortalecimiento de las acciones contra el comercio ilícito de productos que pueden representar riesgos fiscales, sanitarios y comerciales para México.