Decomisan casi 10 kilos de cocaína en aeropuerto de Cancún

El aseguramiento dejó a una persona detenida, de acuerdo con la información difundida por las autoridades federales el 20 de octubre.

Una irregularidad detectada mediante rayos X permitió descubrir cerca de 10 kilogramos de presunta cocaína ocultos en el doble fondo de una maleta en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

El aseguramiento dejó a una persona detenida, de acuerdo con la información difundida por las autoridades federales el 20 de octubre.

La intervención ocurrió durante las revisiones de equipaje en el área aduanera de la Terminal 2, donde participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Rayos X y un binomio canino permitieron localizar la sustancia

Al revisar las imágenes del equipaje, el personal identificó anomalías en la estructura de la maleta, por lo que procedió a realizar una inspección física más detallada con apoyo de un binomio canino.

Dentro de un compartimento de doble fondo encontraron aproximadamente 10 kilogramos de polvo blanco. Según el reporte institucional, los equipos tecnológicos utilizados para identificar el material arrojaron resultados compatibles con clorhidrato de cocaína.

Las autoridades no difundieron un dictamen pericial definitivo sobre la composición de la sustancia ni precisaron el valor estimado del cargamento.

Pasajero quedó a disposición del Ministerio Público

Tras el hallazgo, el pasajero fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con el equipaje y la sustancia asegurada, para integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

En la información difundida no se detallaron la identidad, edad o nacionalidad de la persona detenida, ni la procedencia y el destino de su vuelo. Tampoco se informó sobre una posible vinculación con algún grupo delictivo.

Hasta el último reporte consultado, no se había comunicado una resolución judicial contra el pasajero. El aseguramiento y la detención corresponden a la etapa inicial de investigación del caso.