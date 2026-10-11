Decomisan arsenal y dosis de metanfetamina en Sinaloa

Las fuerzas navales detuvieron a dos personas y aseguraron armamento, miles de dosis de droga y explosivos en varios municipios.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México, llevaron a cabo una serie de operativos estratégicos en distintos puntos del estado de Sinaloa que permitieron el arresto de presuntos infractores de la ley, además del decomiso de vehículos, armamento de alto poder, miles de cartuchos, sustancias ilícitas y artefactos explosivos.

Aseguramientos en Escuinapa y El Rosario

El primer evento se registró durante un recorrido de disuasión y vigilancia en las inmediaciones del poblado Las Cañas, ubicado en el municipio de Escuinapa, donde las fuerzas federales localizaron un vehículo en estado de abandono. En el interior de la unidad se aseguraron cuatro armas largas, 21 cargadores, 2,634 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas y una bolsa con aproximadamente mil gramos de marihuana.

Posteriormente, durante un patrullaje terrestre en el poblado Rincón de Higueras, en el municipio de El Rosario, se ubicó un segundo automotor que contenía ocho armas largas, 67 cargadores, 215 cartuchos útiles, cuatro chalecos balísticos, siete placas balísticas y cerca de 103,050 dosis de polvo blanco con características similares a la metanfetamina.

Enfrentamiento y desactivación de explosivos en Mazatlán

En el municipio de Mazatlán, específicamente en las inmediaciones del poblado Las Porras, personal naval fue agredido por civiles armados integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler el ataque en apego a los protocolos establecidos, se logró la detención de una persona a la que se le aseguró un arma larga y 29 cartuchos.

Asimismo, en los poblados Varados y Siqueros, los elementos navales localizaron e inhibieron un total de siete artefactos explosivos improvisados. Debido al alto riesgo que este material representa para la integridad de los habitantes, los explosivos fueron inhabilitados de manera controlada por personal especializado.

En una última acción desplegada en la zona urbana de Mazatlán, concretamente en la colonia Infonavit Playas, las fuerzas de seguridad detuvieron a otro presunto infractor de la ley en posesión de siete dosis de una sustancia granulada con similitudes a la metanfetamina.