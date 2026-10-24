Decomisan armas artesanales y detienen a cuatro personas

Las detenciones se registraron en Puebla y Ciudad de México como parte de una investigación sobre la fabricación y comercialización ilegal de armas

Autoridades informaron este viernes de la detención de cuatro personas y el decomiso de 36 armas de fuego, incluidas artesanales, presuntamente comercializadas con grupos criminales del centro del país.

Las detenciones ocurrieron durante acciones simultáneas en Puebla y Ciudad de México, como parte de una investigación sobre la fabricación y comercialización ilegal de armas, según informó el Gabinete de Seguridad.

Entre los detenidos se encuentra Silvio “N”, alias "Gato", de 51 años, quien presuntamente fabricaba "armas artesanales que comercializaba con grupos delictivos de la Ciudad de México y el Estado de México", apuntó la autoridad, en un comunicado.

En el inmueble donde fue capturado, en Puebla, las autoridades aseguraron 33 armas de diversos calibres, incluidas armas de fabricación artesanal, así como maquinaria y materiales utilizados para su elaboración.

Por otra parte, en Ciudad de México fueron detenidos otros tres hombres, entre ellos Javier Zadid “N”, alias "Chayo", de 27 años, quien es señalado como "líder de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas, extorsión y homicidio".

Otro de los detenidos, de 30 años, es vinculado con actividades de venta de drogas y homicidio, mientras que el tercer arrestado, de 36 años, tenía dosis de droga.

Durante estas acciones también fueron decomisados cartuchos, maquinaria y diversas dosis de droga.

Los cuatro sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, agregó la autoridad.